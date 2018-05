Le col du Petit-Saint-Bernard se retrouve sous la neige

L'hiver se fait encore ressentir en montagne. Et comme il a beaucoup neigé, la réouverture de certains cols prend plus de temps que prévu. Au col du Petit-Saint-Bernard, la route est complètement engloutie par la neige. Les travailleurs de l'extrême font de leur mieux pour la déneiger au plus vite. Notons que les murs de neige y atteignent parfois sept mètres de hauteur.



