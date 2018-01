Le complotisme, premier pas vers la radicalisation terroriste ? "On ne peut pas éviter le débat"

LCI : Pourquoi avoir enquêté sur d'éventuels liens entre conspirationnisme et terrorisme ?

Georges Benayoun : En 2015, j’avais réalisé un documentaire qui s’appelait "Profs en territoires perdus de la République". Les trois thèmes les plus récurrents auxquels les professeurs faisaient face étaient le sexisme, l’homophobie, et... le complotisme. On s’en rend compte aujourd’hui avec le sondage qui est sorti la semaine dernière : on est dans une problématique très profonde, qui sape les fondements même de notre société : on remet en cause notre histoire commune, de plus en plus. Et c'est dangereux, car si on n’est pas d’accord sur la réalité des faits, on remet en cause l’esprit démocratique qui nous habite. J’ai donc voulu travailler sur le sujet avec Rudy Reichstadt (fondateur de l’Observatoire du conspirationnisme, ndlr). La réalisation du film a commencé après les attentats contre Charlie Hebdo et le Bataclan et s'est terminée au moment des attentats de Nice, en pleine vague de terreur. Il me semblait que les Français venaient de vivre quelque chose de très violent. Pour parler du conspirationnisme, on ne se voyait pas aller chercher des poux à ceux qui pensent que la Terre est plate. Le sujet du complotisme lié au terrorisme est autrement plus intéressant.

LCI : Vous montrez, images d’archives et interviews d’experts à l’appui, que le complotisme est la première marche vers la radicalisation. Pierre-André Taguieff, sociologue, dit à ce sujet que "le complotisme est devenu un permis de tuer".

Georges Benayoun : On montre comment les théories du complot permettent de justifier des actes de terreur. Il y a deux leviers, deux types de discours conspirationnistes qui sous-tendent l’idéologie du terrorisme djihadiste. Il y a d’abord l’idée, qui n’est pas dans le Coran mais s’est greffé dans les textes djihadistes, qu'il existe un complot des chrétiens et juifs contre l'Islam et qui justifie les crimes qu'ils commettent. Rayonne aussi un deuxième type de discours plus modéré, plus attractif, car pseudoscientifique, c'est la thèse du terrorisme fabriqué : tout cela serait fait pour stigmatiser l’Islam et éloigner les gens des musulmans. Tout serait orchestré par des puissances cachées pour nous manipuler. Tout cela se fait toujours au service du même fond, qui est le complot contre l’Islam : l'Islam est assiégé, et c'est ça le principal alibi de la terreur djihadiste.