Le congé parental toujours largement boudé par les pères

Et le congé à temps partiel - pour les salariés qui continuent à travailler mais réduisent leur temps de travail - ne séduit que 0,9% des pères d'un enfant (13,2% des mères) et 1,8% des pères de deux enfants ou plus. Depuis début 2015, le congé parental ne dure plus trois ans, mais deux (pour les familles ayant au moins deux enfants), sauf si les parents se le partagent : par exemple la mère peut s'arrêter de travailler deux ans, et le père prendre le relais la troisième année. Ce que l'écrasante majorité des pères ne fait donc pas.