Le cordon bleu exclu des cantines scolaires lyonnaises

La mairie écologiste lyonnaise a décidé mercredi de ne plus servir de cordons bleus dans les cantines scolaires à partir de la rentrée prochaine. La célèbre escalope panée et fourrée au fromage va donc prochainement s'absenter des assiettes des enfants dans la capitale des Gaules. Alors que la rumeur prenait de l'ampleur, l'information a été confirmée par Gautier Chapuis, conseiller délégué à l’alimentation locale et à la sécurité alimentaire. "Le cordon bleu est un peu le fer de lance des produits alimentaires ultra transformés, et à ce titre il n’a plus de raison d’être dans les menus des élèves lyonnais", a-t-il déclaré à LyonMag.