Le couple Boutet collectionne les postes de radio en tout genre

Pour faire fonctionner les vieux postes de radio, il faut attendre que la machine chauffe et trouver la bonne fréquence. Electricien de formation, René Boutet, répare pour son plaisir des radios parfois coriaces depuis 45 ans. Il a au total plus de 1 300 appareils et même des pièces rarissimes datant de la Seconde Guerre Mondiale. Sa femme partage sa passion et en possède 700.



