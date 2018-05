Le couple présidentiel au fort de Brégançon

Situé à Bormes-les-Mimosas, le fort de Brégançon est l'une des résidences d'été officielles de la Présidence depuis 1968. Après six années d'inoccupation, il recoit le couple présidentiel ce vendredi 11 mai. Les habitants, heureux d’accueillir Emmanuel Macron et son épouse, trépignent déjà d'impatience à l'idée de leur venue au village. Certains vont même jusqu'à roder aux alentours du fort pour tenter de les apercevoir.



