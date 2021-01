Le couvre-feu avancé à 18h entraîne-t-il vraiment une cohue dans le métro en fin de journée ?

L'abaissement du couvre-feu de 20h à 18h conduit-il à des attroupements massifs dans les couloirs du métro parisien ? C'est ce que suggèrent des images, tournées avec un téléphone portable et partagés sur Facebook. Relayées plusieurs milliers de fois, on y voit un quai de la très fréquentée ligne 8, quelques minutes avant l'heure du couvre-feu. Les passagers sont très nombreux, trop pour pouvoir respecter les distances de sécurité recommandées. "Quelle efficacité remarquable ce couvre-feu", commente ironiquement en légende l'internaute ayant posté cette séquence.

Si les panneaux de la RATP permettent de constater que la scène se déroule bien à un quart d'heure à peine du début du couvre-feu, rien ne permet en apparence de confirmer que les images ont été tournées ces derniers jours. Tout au plus peut-on observer que les tenues chaudes des passagers et leurs masques rendent très plausible le fait que cette vidéo soit récente. Quoi qu'il en soit, LCI a sollicité Île-de-France Mobilités afin de mesurer l'impact de ce couvre-feu renforcé sur le réseau.

Le couvre a-t-il conduit à des attroupements plus nombreux aux heures de pointes ? En moyenne, non, assure le syndicat des transports francilien, admettant que "l'on pourra toujours trouver des images montrant qu'à un moment donné, il y a plus de monde que d'ordinaire". Un afflux qui peut tout à fait être lié à un "incident d'exploitation" sur une ligne ou une autre. Il faut noter qu'après "l’annonce du couvre-feu à 18 heures, Île-de-France Mobilités a demandé aux opérateurs, et notamment à la RATP, de surveiller la fréquentation avant l’heure de pointe qui débutait à 16 heures 30 et de prévoir des trains et métros supplémentaires dès 15 heures 30, là où c’est nécessaire, ce qui a été fait".

En pratique, Île-de-France Mobilités constate que "sur la base des chiffres de fréquentation du début de semaine", on observe "un léger décalage de l’hyper pointe du soir qui se produit maintenant vers 17 heures 15 / 17 heures 30 au lieu de 18 heures 15 en temps normal (avant Covid)". Fort logiquement, on note "une augmentation de fréquentation d’environ 15 % sur la tranche horaire 16 heures 30 - 18 heures (période où l’offre est au maximum), et une baisse du trafic plus importante après 19 heures". Actuellement, sur l'ensemble du réseau de transport, on compte "moitié moins de monde" par rapport à une période normale ; ce qui permet d'adapter au jour le jour l'offre et de la dimensionner en fonction des besoins des usagers.