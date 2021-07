Le cri d’alerte de la SPA sur les abandons d’animaux pendant les vacances

Les vacances ont à peine commencé que les refuges de la SPA sont au bord de la saturation. Avec 7700 pensionnaires déjà pris en charge, la Société protectrice des animaux explique dans un communiqué redouter "bientôt (de) ne plus être en mesure de prendre en charge les abandons et d’accueillir de nouveaux animaux".

Depuis le 1er mai, 8932 animaux abandonnés ont été recueillis par la SPA dans ses 62 refuges et Maisons SPA, soit 6% de plus qu’en 2019 sur la même période. Cette tendance s’accélère en juin avec un accroissement de 14% par rapport à 2019. L’augmentation la plus forte concerne les chats, qui représentent 68% des abandons depuis mai. Le recueil des NAC (nouveaux animaux de compagnie : rongeurs, reptiles, etc.) a aussi augmenté de 25% sur le mois de juin par rapport à 2019.