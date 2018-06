Le débarquement de Normandie mobilise toujours, tous les ans !

La commémoration du 74 ème anniversaire du débarquement du 6 juin 1944 a déjà commencé en Normandie. Ainsi, à Sainte-Mère-Eglise, des milliers de visiteurs, des quatre coins du pays et même de l'autre côté de l'Atlantique, sont venus pour commémorer la Libération. Certains y font du pélerinage, en hommage à ceux qui y ont participé.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/06/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 5 juin 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.