Le Défenseur des droits demande son retrait : que dit la "circulaire migrants" controversée ?

Avant même sa publication le 12 décembre dernier, le texte avait fait grand bruit. Ce vendredi, le Défenseur des droits Jacques Toubon a demandé au gouvernement le "retrait" de la circulaire controversée organisant un recensement des migrants dans les centres d'hébergement d'urgence. Cette dernière, signée de Gérard Collomb et Jacques Mézard, prévoit le déploiement "de façon progressive" par les préfets d'"équipes mobiles" de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) chargées de "procéder à l’évaluation administrative" des migrants et de "veiller à une orientation adaptée" selon leur droit au séjour.