Le Défenseur des droits lance une campagne contre le harcèlement sexuel au travail

"C'est un moment historique que nous vivons depuis l'affaire Weinstein", a expliqué Jacques Toubon lors de cette matinée d'information et de tables rondes. "Nous sommes tous choqués par #balancetonporc et #metoo, mais il faut que ce mouvement de la libération de la parole soit suivi d'actions, et que la seule responsabilité d'agir ne repose pas uniquement sur les femmes", poursuit-il. Le temps de l'action, donc, car la problématique du harcèlement sexuel est évidemment bien antérieure à la déflagration du scandale Weinstein.





Selon une étude menée par les mêmes services du Défenseur des droits en 2014, 1 femme sur 5 se disait victime de harcèlement sexuel au travail. Parmi elles, 29% ne s'étaient confiées à personne, et 5% seulement avaient porté plainte. Ainsi, estime Jacques Toubon, "le mouvement de révolte actuel peut constituer la base d'une explosion juridique et judiciaire de la prise en compte du harcèlement sexuel au travail". "Est-ce que nous assistons actuellement à un feu de paille ? Ou bien, est-ce que ce qui s'est passé, et continue à se passer dans tous les milieux, permettra un changement profond des rapports entre les hommes et les femmes ? On peut l'espérer, sans vain optimisme."