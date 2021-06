Le déficit du système de retraite français revu en forte baisse en 2020

Un déficit donc moins important que ce que les projections alarmistes du mois de juillet dernier prévoyaient, avec un déficit estimé alors à 29,4 milliards d'euros. Et malheureusement, l'explication est funeste. Si le solde de l’année 2020, et plus encore celui de l’année 2021 se sont améliorés, c'est en raison de la surmortalité liée à la crise sanitaire.

Avec le rebond attendu en 2021, "la situation financière du régime se redresserait jusqu’en 2023, mais resterait en déficit, entre 0,3 % et 0,1 % du PIB selon les hypothèses", indique le COR dans son rapport. À plus longue échéance, "le solde du système de retraites varierait entre + 2,1 % et - 0,7 % du PIB en 2070 selon les scénarios et la convention retenus."