Le "délit d'entrave à l'allaitement" bientôt inscrit dans la loi ?

"Il s’agit d’une proposition très courte et très opérationnelle qui fait entrer dans la loi un délit d’entrave à l’allaitement. Elle ne contient que deux articles", explique-t-elle à 20 Minutes. Elle comporte deux volets : le premier crée un délit passible de 1500 euros d’amende pour qui interdit ou tente d’interdire à une femme d’allaiter dans l’espace public ou dans un établissement accueillant du public. "Le second article vient, quant à lui, écrire noir sur blanc que le fait d’allaiter en public n’est pas constitutif d’une exhibition sexuelle. C’est ce qui est très souvent reproché aux femmes qui le font", poursuit-elle.

"Allaiter est un choix et un droit, il n’y a rien de plus naturel et de plus sain", explique encore la vice-présidente de la délégation aux Droits des femmes à l’Assemblée nationale. Et de poursuivre : "Mais des esprits malveillants et tordus diffusent, par leurs actes, la crainte d’allaiter chez les femmes. Au final, on constate des cas de femmes qui auraient aimé allaiter, mais ne le font pas parce qu’elles ne savent pas comment elles vont gérer si leur bébé se met à pleurer dans un magasin ou dans une administration parce qu’il a faim".