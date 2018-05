Le département de Saône-et-Loire a embauché des médecins salariés

Le docteur Didier Clerget s'est installé dans le nouveau centre de santé de Saône-et-Loire en tant que salarié. Après 30 ans de médecine libérale, ce praticien de 61 ans avait prévu de partir bientôt à la retraite. Mais avec ce système de salariat, il peut continuer à travailler pendant encore deux à cinq ans dans des conditions qu'il juge correctes. Le département de Saône-et-Loire a recruté dix médecins généralistes répartis dans les secteurs sensibles et souhaite en embaucher une trentaine d'ici la fin de l'année 2018.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 14/05/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 14 mai 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.