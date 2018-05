Le député Yannick Jadot dénonce une "catastrophe écologique" : quel est ce projet de la Montagne d’or en Guyane ?

"Une catastrophe", une "aberration économique", "des centaines d’hectares voués à la disparition", "l’équivalent de 32 stades de France", "des milliers de tonnes de cyanure qu’on va mettre dans la nature". Yannick Jadot, député EELV, n’a pas mâché ses mots ce vendredi sur France Info pour dénoncer le vaste projet minier de la Montagne d’or, en Guyane.





Le projet Montagne d'or, porté par un consortium russo-canadien, Nordgold-Columbus Gold, prévoit l'exploitation d'une mine, d'une superficie de 8 km2, à partir de 2022, au sud de la ville de Saint-Laurent du Maroni, en forêt tropicale. Il s’agirait de la première mine industrielle en Guyane et la plus importante mine d’or en France. Les promoteurs mettent en avant tous les impacts économiques de ce projet : il permettrait la création de 750 emplois directs, dont 90% au niveau local, et 3.000 emplois indirects.





D’après le site mis en ligne pour vanter le projet, les retombées financières seraient de "plus de 3 milliards d’euros". Il utiliserait un procédé de récupération de l'or par cyanuration en circuit fermé. Le programme est soutenu par le Medef, la Chambre de commerce et d'industrie, la quasi-totalité des élus du littoral et le président de la Collectivité territoriale de Guyane, Rodolphe Alexandre (DVG).