Le Doubs complètement asséché, du jamais vu !

A cause du manque ou de l'absence de pluies, trente-sept départements sont touchés par la resrtriction d'eau. Dans le Doubs, la rivière du même nom s'est asséchée en quatre jours, entre Morteau et Pontarlier, du jamais vu. Le même constat de désolation se fait dans toute la région. La situation menace l'approvisionnement en eau potable de 56 000 personnes.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/08/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 1er août 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.