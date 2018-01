Le droit à la déconnexion, outil libérateur ou "invention marketing pour boboland" ?

Mais l'entreprise a aussi fait figure de précurseuse sur le sujet. Orange a été l'une des premières à signer une charte sur le sujet, en septembre 2016. Cette charte de bonne pratique disponible en ligne promet à la fois de "faire bénéficier les salariés des nouvelles opportunités liées à la transformation numérique", mais aussi d'"assurer le respect de l’équilibre vie professionnelle vie privée en garantissant le droit à la déconnexion". Mais le syndicaliste est loin d'être convaincu. "C’est un texte qui dit grosso modo 'vous n’êtes pas obligés de lire vos mails le week-end, et vous n’êtes pas obligés d’y répondre'. Mais si les employés sous pression décident néanmoins de franchir la ligne, on ne leur dira rien..." Car ces chartes, rendues obligatoires par la loi, n'ont pas grand pouvoir contraignant. "Elles n’ont aucune valeur juridique", rappelle Sébastien Crozier. "Ce n’est même qu’une pâle copie du Code du travail, qui dit déjà qu’un salarié a un droit qui s’appelle les horaires de bureau, et qui dit qu’en dehors, il n’est pas obligé d’être joignable." Et Sébastien Crozier, qui siège aussi aux Prud’hommes, est formel : "On n’a jamais été saisi sur la question de ces heures sup' supposées... Le droit à la déconnexion, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Les gens ne se déconnectent pas. La rupture ne se fait pas."





Caroline Sauvajol-Rialland, professeure à Science Po, auteure de "Infobésité, comprendre et maîtriser la déferlante d’informations", et directrice de So Comment, cabinet de conseil en gestion de l’information, est plus nuancée. "Le droit à la déconnexion est une bonne mesure : cela oblige les entreprises à se poser le problème au moins une fois par an, lors de négociations annuelles." C’est donc selon elle un premier pas, même s’il est imparfait. Sur l’efficacité toutefois, son point de vue rejoint celui du syndicaliste : "Ce qui a été retenu est une 'soft law'", souligne-t-elle. "La seule obligation est d'élaborer une charte, qui n’engage à rien. Clairement, les organisations qui ne veulent pas s’embarrasser de ce problème la signent, et c’est tout."