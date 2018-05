Le fléau des algues polluantes aux Antilles

Des milliers de tonnes d'algues brunes nauséabondes s'échouent depuis plusieurs semaines sur les plages des Antilles, notamment en Martinique. Ce qui pose des problèmes à la fois sanitaires et économiques. Certains accusent le réchauffement climatique, d'autres la déforestation, mais le résultat est là. Formé dans l'Atlantique, ces bancs de sargasse, sont ramenés par le courant marin. À l'air libre, les algues sèchent et libèrent un gaz mal odorant : de l'hydrogène sulfuré. Toute la côte Atlantique de l'île est touchée. L'État vient de débloquer une aide de trois millions d'euros pour lutter contre le phénomène.



