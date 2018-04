Le froid et les rafales de vent s'invitent dans le Calvados

Dans le Calvados, l'un des six départements placés en vigilance orange pour pluies et inondations, la météo semble jouer des tours. Le printemps prend des airs d'hiver avec des rafales de vent et seulement cinq degrés au thermomètre. A Merville-Franceville-Plage, les habitants préfèrent trouver de quoi s'occuper en restant bien au chaud à la maison. Les touristes, eux, ont préféré écourter leurs vacances.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 30/04/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 30 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.