Le futur service national universel se précise : "une phase obligatoire" d'un mois envisagée

Mais, d'après Le JDD, les ministres ne se bousculent pas pour prendre en charge le dossier. La question des modalités d'exécution, et donc du financement de ce SNU, est aussi en cœur des préoccupations. "Même pour un mois, il s'agirait d'une ­organisation très lourde, nécessitant des hébergements et des dizaines de milliers d'encadrants", reconnaît le député LR François Cornut-­Gentille, rapporteur spécial des crédits de la Défense, interrogé par le JDD. Un rapport rendu public par Les Échos il y a quelques semaines révélait qu'une telle mesure pourrait coûter entre 2,4 et 3,1 milliards d'euros par an.