Le gouvernement cherche-t-il à minorer le nombre de SDF à la rue ?

"Insupportables" voilà comment Louis Gallois, le président de la Fédération des acteurs de la solidarité, a qualifié les propos de Jean Denormandie concernant le nombre de SDF en Île-de-France. Le secrétaire d’Etat à la cohésion des territoires avait en effet affirmé, il y a quelques jours, que le gouvernement n'a répertorié qu'une cinquantaine d'hommes et de femmes dormant dans la rue cet hiver. Louis Gallois a déploré "une volonté de minorer le nombre de SDF" dans une interview au JDD. Car si l'on se réfère aux chiffres du SAMU Social, il y aurait 2 000 à 3 000 personnes sans-abri rien qu'à Paris. Pour mettre fin à cette guerre des chiffres, un millier de bénévoles sillonneront les rues de Paris le jeudi 15 février pour réaliser un comptage précis.



