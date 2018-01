Le gouvernement relance la piste de l'éthylotest antidémarrage : qui est concerné ?

Par ailleurs, la loi LOPPSI II de mars 2011 a permis à l'autorité judiciaire, pour les automobilistes ayant conduit en "état alcoolique" ou en "état d'ivresse manifeste", de conditionner le maintien de leur permis à l'installation d'un système EAD sur leur véhicule. Il peut aussi s'agir d'une peine complémentaire ou d'une mesure de composition pénale. L'obligation s'applique également aux auteurs d'un délit de fuite après un accident ou d'un homicide involontaire dans un état alcoolisé. Le cas échéant, l'installation du système, dont le coût moyen est de 700 à 1000 euros, est intégralement à la charge du conducteur, sous forme d'une location, et assorti d'un stage de sécurité routière pour une période allant jusqu'à 60 mois.





En cas de non respect de l'obligation, l'automobiliste est passible de deux ans de prison, de 4.500 euros d'amende, de l'annulation du permis de conduire pendant trois ans ou plus, ou de l'interdiction de conduire pendant cinq ans ou plus. En cas de récidive, la confiscation du véhicule peut également être prononcée.





Le gouvernement a toutefois admis être en "échec" sur ce sujet, les centres d'installation d'EAD restant encore peu nombreux. La mesure a été expérimentée pour les conducteurs dont le permis a été suspendu pour cause d'alcoolémie positive dans les départements de la Drôme, de la Marne et du Nord. La préfecture de la Drôme avait livré en décembre un bilan provisoire à LCI de l'expérimentation dans ce département : six personnes étaient entrées dans le dispositif, et quatre d'entre elles étaient inscrites pour un stage d'accompagnement organisé par l'Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie (ANPAA).