Le Grand Loto de Noël, un rituel en France et en Espagne

Si le Grand Loto de Noël est une tradition en France, il l'est également en Espagne. Chaque année, depuis plus de deux siècles, ils sont des millions d'Espagnols à tenter leur chance de gagner le gros lot. Car leur Loterie de Noël, appelée "El Gordo de Navidad", a sa particularité : elle est la plus grande du monde. Pour 2017, un pactole de plus de 2 milliards d'euros est à se partager entre les gagnants. En France, la FDJ a lancé le tirage de son premier Loto de Noël avec un jackpot spécial de 20 millions d'euros.



