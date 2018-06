Le hameau des âges : la renaissance d'un patrimoine perdu

A Chartrier-Ferrière, en Corrèze, le hameau des âges se dépeuplait. Grâce à une annonce parue dans le journal local, Bernard Girard, ancien chef d'entreprise a tout vendu, et avec 350 000 euros, l'a racheté pour s'y installer. Une nouvelle aventure a commencé pour lui. Des amis l'ont rejoint et ils l'ont réhabilité tout en respectant la tradition. Jeannette, la mémoire du village vient souvent, pour se rappeler des bons moments qu'elle y a vécu. Construit au XIème siècle, il est ouvert toute l'année à ceux qui adorent passer un moment en pleine nature.



