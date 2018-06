Le jardin de l'abbaye de Valsaintes : le lien entre le ciel et la terre

Jean-Yves Meignen est tombé amoureux de Valsaintes et a créé un jardin magnifique autour de l'abbaye en ruines. Le jardinier-paysagiste, aidé par Maeva, sa stagiaire, luttent contre les mauvaises herbes pour mettre en valeur les mille espèces de fleurs, d'arbres et arbustes. Tout en respectant l'environnement, façonnant à l'ancienne, le jardinier a rendu le jardin magique, donnant un coup de cœur aux visiteurs.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 20/06/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.