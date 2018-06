Le jardin des Van Beek : de la peinture à la nature !

À Saint-Paul dans le Val-d'Oise, André Van Beek ne s'est plus contenté de peindre des fleurs et des paysages, il est devenu lui-même jardinier. Il a suivi les conseils des pépiniéristes et surtout, de sa femme Marie-Thérèse, qui a plus d'expérience que lui. Sur presque deux hectares, le jardin compte mille espèces de fleurs de toutes les couleurs et des essences d'arbres rares autour des bassins et des ponts. Sa beauté harmonieuse, son architecture et sa poésie attirent des amateurs venus des quatre coins du monde.



