Le jour du verdict du procès des attentats, "Dieu remis à sa place" en Une de "Charlie Hebdo"

"Finalement, le verdict de ce procès, ce sont les lecteurs de Charlie qui l'ont prononcé : chaque semaine en tenant ce journal bien vivant entre leurs mains, six ans après son massacre", clame Riss. "Comme l'a conclu" Me Richard Malka, l'avocat de Charlie Hebdo, "dans sa plaidoirie, on ne tue pas une idée. Surtout quand elle est la plus puissante et la plus exaltante de toute une vie : la liberté".

La semaine dernière, le parquet national antiterroriste a requis de lourdes peines, de cinq ans d'emprisonnement à la réclusion criminelle à perpétuité, contre les 14 accusés soupçonnés de soutien logistique aux auteurs des attaques de Charlie Hebdo, Montrouge et l'Hyper Cacher, et pour deux d'entre eux de "complicité". Ces attentats avaient fait 17 morts pendant trois jours de terreur en janvier 2015, créant un électrochoc dans le monde entier.