Le lac souterrain de Saint-Léonard, le plus grand d'Europe

Au cœur des vignobles suisses est niché le lac de Saint-Léonard. L'eau qui s'y trouve est celle de la pluie, filtrée par le marbre et le schiste. La grotte qui l'abrite a été découverte en 1943 par des viticulteurs de Saint-Léonard. Chaque année, près de 80 000 personnes visitent ce lieu magique et pur. Une fois par mois, des concerts sont organisés dans les entrailles de la grotte, avec une acoustique exceptionnelle et une atmosphère apaisante.



