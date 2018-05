Le Lot, envahi par les Pyrales du buis

La Pyrale du buis est une petite chenille verte qui, à première vue, semble inoffensive. Elle se nourrit principalement de feuilles de buis. De ce fait, les arbustes se dessèchent rapidement. Elle est la principale cause d'extermination des buis qui font partie du patrimoine lotois. Les habitants tentent de trouver une solution pour faire face à ce fléau qui a pris beaucoup d'ampleur cette année.



