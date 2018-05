Le loto du patrimoine finance la rénovation de l'hôtel de Polignac

Datant du XVIIIème siècle, l'hôtel de Polignac de Condom, dans le Gers, est toujours habité. Doté d'un cadre exceptionnel, le bâtiment accueille 150 élèves du primaire. Cependant, il a été mis à mal par les intempéries et sa façade est abîmée. Pour revaloriser ce trèsor , le loto du patrimoine a décidé de prendre en charge totalement sa rénovation estimée à 780 000 euros.



