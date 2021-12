Le manuscrit de la pièce de théâtre "Germinal" de Zola acheté par l'État

L'enchère la plus élevée pour ce lot estimé entre 100.000 et 150.000 euros par la maison Sotheby's a été portée par la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut, dans le Nord, a indiqué l'intercommunalité. Mais c'était sans compter sur le droit de préemption, qui donne la priorité à l'État, pour ce même montant. "Désormais, Germinal appartient à tous", a souligné le président de la communauté d'agglomération Aymeric Robin.

Le manuscrit est constitué de 454 feuillets rédigés entre 1885 et 1888 de la main du célèbre romancier naturaliste, pour adapter son roman publié en 1885. "Il rejoint le manuscrit du roman et plus largement l'ensemble des manuscrits de l'écrivain, conservés à la BnF, afin d'offrir un éclairage renouvelé sur l'une des œuvres les plus emblématiques de la littérature française", s'est félicitée la présidente de la BnF, Laurence Engel, citée dans le communiqué.