Le marché d'Amboise, le marché des lève-tôt

Au marché d'Amboise, situé aux bords de Loire, le café est de rigueur. En effet, à 1h du matin, certains marchands sont déjà debout et dès 7h30 du matin, on repère déjà quelques clients. Ici, le marché est un art de vivre qui parfois, s'apprend dès le plus jeune âge. Ce qui plaît au marché d'Amboise, hormis les marchands toujours souriants, ce sont les produits frais et les spécialités comme le fromage de chèvre, la rillette, l'andouillette,... Du coup, on est unanime ici, le marché d'Amboise est le plus beau du pays.



