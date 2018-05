Le marché de Sanary-sur-Mer regorge de produits frais

Que ce soit du poisson ou du jambon, le marché de Sanary-sur-Mer est riche en produits frais. Traçables, ces derniers font le bonheur des clients. A l'instar de René Berard, chef étoilé hostellerie Bérard - La Cardière et président d'honneur des maîtres cuisiniers de France, c'est la qualité des produits qui attire les habitués. Sans oublier la convivialité et la sympathie des commerçants.



