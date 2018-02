Le maréchal des logis-chef Sylvain Pintus est fourbisseur de sabres

Connaisseur en armes blanches mais aussi en fine lame, le maréchal des logis-chef Sylvain Pintus protège, restaure et transmet un héritage séculaire à la Place de la République. Chauffé, redressé, refourbi et poli, il reproduit les gestes ancestraux sur ces sabres. Par ailleurs, la Garde républicaine compte encore 470 chevaux. A raison de 15 000 fers par an, elle a fait le choix de la tradition et de l'efficacité en conservant le système de la forge à la française. Ce savoir-faire est un travail d'historien en coulisses au service de ceux qui portent dans la lumière les couleurs du régiment.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 02/02/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 2 février 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.