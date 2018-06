Le melon, la star de l'été

C'est la saison du melon jusqu'à mi-septembre. Le melon est un fruit frais et juteux dont il faut favoriser le poids. Plus il est lourd, plus il est gorgé d'eau. L'autre critère de sélection est qu'il faut le sentir. Si celui-ci a une forte odeur c'est qu'il est en sur-maturité et n'est plus très bon. Ce jour, Guillaume Goupil nous présente les différentes variétés de melons et comment les cuisiner. Pour une recette salée, prendre un melon cantaloup et l'émincer finement. Puis le servir accompagné d'huile d'olive, de poivre de Timut, quelques groseilles et des feuilles de basilic. À découvrir également en images, la recette sucrée.



Ce samedi 23 juin 2018, Guillaume Goupil, dans la chronique "Plateau Gourmand", nous montre différentes façons de cuisiner le melon. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 23/06/2018 présentée par Christophe Moulin sur LCI.