Le ménage, davantage une histoire de femmes ? Les raisons d’une injustice

Rome ne s’est pas faite un jour, la répartition des tâches ménagères non plus. Cependant, les choses bougent et les mentalités évoluent. Une étude IPSOS pour Ariel, "Les Français et le partage des tâches ménagères : où en sommes-nous en 2018 ?" montre ainsi que le partage du ménage entre les hommes et les femmes s’est amélioré depuis Mai-68. Une bonne nouvelle même si les personnes en couple ne dressent pas tout à fait le même constat. Pour 46 % des hommes, la répartition des tâches est beaucoup plus équilibrée aujourd’hui par rapport à la génération de leurs parents. Seulement 34 % des femmes partagent cet avis.

Et pour cause, si les hommes s’impliquent davantage dans l’éducation des enfants par exemple, certaines tâches comme la lessive sont encore (trop) souvent l’apanage de la gent féminine. Mais pourquoi une telle injustice ménagère ?