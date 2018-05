Le mercredi pour apprendre

À Nice, les activités du mercredi coûtent entre 2,50 euros et 16 euros, selon le revenu des parents. Les enfants sont envoyés dans les centres aérés pour, en général, faire du coloriage ou jouer au football. Dans celui-ci, ils sont incités à faire des travaux manuels dans un but écologique. Leurs activités sont plus pédagogiques et cela n'engendre pas de coût supplémentaire pour les familles.



