Le ministre de l’Éducation souhaite revaloriser la formation professionnelle

Le ministre de l’Éducation Jean-Michel Blanquer veut créer des sites d’excellence et simplifier la formation pour mieux former aux métiers d'art. Le lycée de l'Allier, exemplaire dans le domaine, propose une offre de formation ambitieuse aux élèves de la filière professionnelle, dès la classe de troisième. Ces derniers travaillent étroitement avec les entreprises et font des stages à l’étranger. Une méthode qui booste leur motivation. L'établissement a 100% de réussite au CAP et aux diplômes des métiers d'art.



