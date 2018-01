Le mouvement de colère des gardiens de prison se poursuit

Selon l'administration pénitentiaire, une cinquantaine d'établissements ont encore été bloqués comme à Fresnes ce 23 janvier 2018. Ce sont les agressions commises dans les prisons, le plus souvent par des détenus islamistes qui sont à l'origine de cette colère. Après une étude annuelle du Centre d'analyse du terrorisme en Europe, le bilan semble plus meurtrier que celui de l'année 2016. On déplore à 391 le nombre de victimes des attentats en 2017.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 23/01/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 23 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.