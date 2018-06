Le naturisme, une tendance ?

Dimanche 1er juillet, les adeptes de la nudité vont célébrer leur journée mondiale. Piscines, restaurants, ...les espaces naturistes sont de plus en plus nombreux dans nos villes. Nos reporters ont même eu l'occasion d'assister à un atelier de chant dans le plus simple appareil. Alors, le naturisme urbain serait-il en train de devenir une tendance ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/06/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 juin 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.