Le niveau trois du plan canicule est activé à Paris

L'Hexagone, notamment Paris, est en train de vivre une période de grosse chaleur. Les autorités ont de ce fait annoncé l'activation du niveau trois du plan canicule dans la capitale. En gros, il s'agit de protéger les plus fragiles grâce à une série de mesures adaptées. Dans les maisons de retraite, diverses activités innovantes sont organisées afin d'optimiser le bien-être des résidents. Les salles de rafraîchissement ne sont pas en reste. Par ailleurs, la mairie de Paris a également mis en place un réseau de salles dites rafraîchies. L'accès à ces lieux est libre et ils sont ouverts de 14h à 18h. Enfin, n'oubliez pas de boire beaucoup d'eau.



