Le nombre de sans-abri recensés à Paris en nette baisse par rapport à 2020

Une nette baisse liée à la réaction de l'État face à la crise sanitaire, a déclaré l'adjointe aux solidarités de la mairie, Léa Filoche. "L'État a clairement accentué sa politique de l'hébergement sur l'année 2020, en lien évidemment avec la crise sanitaire et ce sont plutôt les effets de la crise sanitaire qui ont mené à ce choix", a commenté l'adjointe (Génération.s) de la maire socialiste Anne Hidalgo. Il y a un an, au plus fort de la crise sanitaire, l’État a déployé des moyens sans précédent en rallongeant de 65 millions d’euros son budget consacré à l’hébergement d’urgence.

En plus des structures pérennes, plus de 12.500 places en hôtels, auberges de jeunesse ou internats, avaient été réquisitionnées dans l’urgence dans tout l'Hexagone. À Paris, plus de 2000 places ont ainsi été ouvertes : 32.300 au total contre 30.245 un an auparavant. "Ce n'est pas forcément signe qu'on est sur une baisse tendancielle", a souligné l'élue, et d'ajouter : "Je ne suis pas certaine que ça fasse baisser la totalité des gens qui ont besoin d'un logement pérenne." La Ville de Paris indique peser sur un quart de ce total via la mise à disposition de foncier, la gestion de centres ou le financement de structures.