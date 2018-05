Le nouveau contrôle technique automobile s'applique à partir de ce 21 mai

Les automobilistes vont devoir se mettre à jour sur le nouveau règlement relatif à la visite technique. En effet, le contrôleur devra, à partir du 21 mai, déterminer la gravité des défaillances sur votre véhicule et non plus procéder à un simple contrôle. Outre cela, le nombre de points à vérifier passe de 123 à 133. Cette procédure va donc prendre plus de temps qu'auparavant et les coûts seront également conséquents.