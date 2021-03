"Le" ou "la" Covid ? Les Français semblent avoir tranché

Mais voilà que l'Académie française, gardienne sourcilleuse du bon usage de la langue française, contre-attaque, trois mois plus tard, et se prononce en faveur de l'usage du féminin puisqu’il s’agit d’une maladie : il faut désormais parler de "la Covid-19". Lui emboîtant le pas, les autorités se sont très vite alignées sur cet usage – jusqu’à Emmanuel Macron en fin d’année 2020.

Covid-19... Ce nom est désormais sur toutes les lèvres. Et employé à toutes les sauces. Lorsqu'il est apparu en février 2019 par le biais de l'OMS qui nommait ainsi l'épidémie qui s'abattait sur la planète, il a aussitôt été genré au masculin. Certains diront que c’est par confusion avec le coronavirus, mais on peut aussi noter que c’est une tendance naturelle en français pour les mots se terminant par un D.

L'affaire semblait donc entendue. Enfin, pas tout à fait. Un sondage Ifop, réalisé pour le magazine littéraire en ligne Ernest, et publié ce jeudi, montre que l’usage l’emporte sur la norme : en effet, la majorité des Français dit "le" Covid. Pour autant, ils sont aussi plus nombreux à estimer qu’il faudrait dire "la". Paradoxe ? Pas si sûr…

Dans la pratique, 56% des Français déclarent genrer le mot "Covid" au masculin, contre seulement 19% au féminin… et 25% s’efforcent de ménager la chèvre et le chou, en déclarant utiliser indifféremment "le" ou "la" Covid. L'Ifop note un clivage générationnel dans cette pratique. Trois quarts des moins de 35 ans (75 %) privilégient le masculin, contre 50% chez leurs aînés. Dans la théorie, le féminin est cependant réputé correct pour… la majorité également ! En effet, 57% suivent la recommandation de l’Académie française et déclarent que, selon eux, "Covid" n’est correct qu’au féminin, contre 23% pour le masculin… et 20% estiment, à l’instar du Robert, que les deux genres sont valables.

Ce paradoxe "montre l'attachement particulier des Français à connaître les 'règles' de la langue, sans pour autant les appliquer strictement lorsque celles-ci sont en décalage manifeste avec l'usage", note Jean-Philippe Dubrulle, directeur d'études au pôle Opinion de l'Ifop. "En dépit d’une coexistence des deux genres de 'Covid' dans la sphère médiatique, avec d’un côté des quotidiens nationaux restés sur le masculin issu de l’usage initial et, de l’autre, les autorités ayant opté pour le féminin depuis plusieurs mois, les Français ne se sont pas divisés sur la question. Plutôt que de constituer deux blocs d’importance égale, ils disent toujours majoritairement 'le' tout en croyant dans la normativité du 'la'", précise-t-il.