Le Parc du Futuroscope a 31 ans !

Le Futuroscope, ouvert le 31 mai 1987 à Chasseneuil-du-Poitou, fête ses 31 ans ce jeudi. Pour René Monory, ancien garagiste et actuel président du Conseil général de la Vienne, ce parc d'attractions était une passion et le bâtir constituait un défi. Le 1er juin 1987, le Futuroscope a attiré 2 500 visiteurs en une seule journée. L'ouverture officielle a eu lieu le 26 juin de la même année, en présence de Jacques Chirac, le Premier ministre de l'époque, et depuis, le parc a attiré plus de 50 millions de visiteurs.



Ce jeudi 31 mai 2018, Julien Arnaud, dans sa chronique "La boîte à archives", nous parle du Futuroscope. Cette chronique a été diffusée dans La République LCI du 31/05/2018 présentée par Julien Arnaud et Roselyne Bachelotsur LCI. Du lundi au vendredi, dès 9h, sera aux commandes de ce grand talk d’opinion, avec à ses côtés Roselyne Bachelot pour trois heures de débat et de polémique.