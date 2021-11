Le pass Culture sera étendu aux collégiens et aux lycéens dès 2022, confirme Roselyne Bachelot

Places de cinéma et de concert, entrée au musée, achat de livres, de jeux vidéos ou même de musique en ligne... Une offre culturelle à laquelle collégiens et lycéens pourront avoir accès dès 2022 grâce à un crédit alloué pour l'instant aux jeunes âgés de 18 ans, et qui leur sera étendu dès 2022. Ils pourront ainsi bénéficier comme eux d'un Pass Culture doté de 300 euros, a confirmé mardi la ministre de la Culture Roselyne Bachelot devant le Sénat, après les annonces en ce sens d'Emmanuel Macron de mai dernier.

Plus précisément, le dispositif comporte une part individuelle et une part collective. Cette dernière sera investie dans des offres proposées aux élèves et élaborées dans le cadre de projets collectifs pilotés par les professeurs dès la classe de 4e. "Le montant de la part collective du pass Culture est fixé, pour chaque établissement, au prorata du nombre d'élèves scolarisés dans chaque niveau d'enseignement concerné", précisait le décret paru le 7 novembre au Journal officiel. Ces projets proposeront "activités d'éducation artistique et culturelle effectuées en groupe et encadrées par les professeurs".

"Il y aura également une part individuelle qui permettra aux jeunes à partir de l'âge de 15 ans de commencer à faire leurs propres choix, dans la logique d'émancipation qui préside au pass Culture", a précisé la ministre de la Culture mardi. Pour la percevoir, les collégiens et adolescents disposeront aussi un d'un compte personnel sur l'application "pass Culture".