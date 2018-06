Le passage aux 80 km/h ne convainc pas certains élus et automobilistes

A partir du 1er juillet 2018, les automobilistes ne devront plus rouler à 90 km/h sur les axes secondaires sans séparation centrale. Ils vont devoir appliquer les nouvelles règles des 80 km/h. Cette mesure ne convainc pas certains élus, mais ceux qui travaillent sur la route sont les plus remontés contre celle-ci.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 30/06/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 30 juin 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.