Le passage de la France sous couvre-feu a-t-il fait bondir le trafic ?

Les restrictions liées à la lutte contre le coronavirus avaient conduit la population à se reconfiner, le 28 octobre dernier. Des mesures levées depuis le 15 décembre et remplacées par un couvre-feu, entre 20h et 6h. Sur les routes, dans le métro ou dans les magasins, les Français semblent revenir à cette "vie d'avant". En tout cas en journée.

Si la vie nocturne est toujours très impactée - aussi bien par le couvre-feu que par la mise à l'arrêt des représentations culturelles et par la fermeture des restaurants et bars - la levée du second confinement s'accompagne d'un rebond de la circulation. Preuve avec les quelques chiffres officiels dont on dispose à ce jour sur la fréquentation de certains lieux.