Le pèlerinage des Gitans, un regroupement des Gens du voyage

En Camargue, à Sainte-Marie-la Mer, c'est le coup d'envoi du pélérinage des Gitans venus du monde entier. C'est un événement à ne pas rater où la musique spontanée et la convivialité se combine avec la ferveur, autour de Sainte Sarah la Noire, patronne des Gitans. Rom, Manouches, Tsiganes, les Gens du voyage se réunissent pour plusieurs jours de fête et renouer avec leur culture.



