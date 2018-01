Le photographe Terry Richardson, sous le coup d'une enquête pour agressions sexuelles

#BALANCE TON PORC - En octobre dernier, Terry Richardson, célèbre photographe de mode connu pour ses clichés à la lumière très crue et pour ses poses provocantes, était lâché par le groupe de presse Conde Nast (Vogue et Vanity Fair), car soupçonné depuis des années de harcèlement sexuel sur des mannequins. Ce mercredi 3 janvier, on apprend que la police de New York a ouvert une enquête sur celui-ci.